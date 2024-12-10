М.Видео начнёт выкупать старые смартфоны россиян

Группа М.Видео-Эльдорадо запустила новую услугу, которая позволяет клиентам продавать свои старые смартфоны. Услуга доступна для устройств 15 брендов, включая Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO и другие. После оценки смартфона сумма выкупа зачисляется на банковский счёт клиента мгновенно. Эта услуга доступна во всех магазинах сети, за исключением Калининграда и области, с 1 декабря.

Руководитель департамента физических сервисов группы М.Видео-Эльдорадо, Андрей Агапов, отметил, что рынок восстановленных устройств активно растёт и имеет высокий потенциал. Он подчеркнул, что новый сервис выкупа смартфонов, вместе с ранее запущенной услугой трейд-ин, поможет компании занять лидирующие позиции на этом рынке. Агапов добавил, что техника, служившая долгое время, может быть эффективно использована снова, что открывает новые возможности для бизнеса.

Выкупу подлежат любые смартфоны, если они не имеют серьёзных повреждений, таких как разбитый экран или деформированный корпус. Компания планирует в будущем расширить услугу на другие виды бытовой техники и электроники. Процесс оценки устройства занимает всего 15 минут, и деньги можно получить на банковскую карту или через Систему быстрых платежей.