"М.Видео" объявил о новой распродаже бытовой техники

Со скидкой можно приобрести “умный” электрочайник Tefal Smart&Light. Напомним, что в обычное время он доступен за 8 190 рублей, тогда как сейчас предлагается за 4 990 рублей.

За 4 990 рублей вместо прежних 7 190 рублей, в свою очередь, можно купить микроволновую печь Hyundai HYM-M2001.

Пылесос ручной Philips FC6404/01, в рамках распродажи, можно приобрести за 17 990 рублей вместо прежних 26 990 рублей. Кроме того, при покупке данной модели предусмотрен кэшбэк 55%.

В акции можно встретить товары различных категорий, включая устройства для приготовления пищи, пылесосы, холодильники и прочую технику. Ознакомиться со всем ассортиментом распродажи можно по этой ссылке.