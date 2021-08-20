«М.Видео» объявил распродажу компьютерных аксессуаров со скидками до 65%

Так, купить игровую механическую клавиатуру с яркой подсветкой HyperX Alloy Origins можно за 7 990 рублей вместо исходных 8 490.

Беспроводную мышь Logitech M170, в свою очередь, продают за 490 рублей вместо обычных 790.

Упала цена и на игровые наушники Cooler Master. Так, если ранее они были доступны за 12 490 рублей, то сейчас их можно ухватить за 7 990.

Ознакомиться со всеми компьютерными аксессуарами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Предложением можно впоспльзоваться вплоть до 15 октября.