Наука и технологии
Сегодня в 13:43
«М.Видео» объявил распродажу компьютерных аксессуаров со скидками до 65%До 15 октября
Российский ритейлер «М.Видео» запустил новую распродажу в честь грядущего школьного сезона. В ее рамках со скидками до 65% можно купить клавиатуру, мышь и прочие компьютерные аксессуары.
Так, купить игровую механическую клавиатуру с яркой подсветкой HyperX Alloy Origins можно за 7 990 рублей вместо исходных 8 490.
Беспроводную мышь Logitech M170, в свою очередь, продают за 490 рублей вместо обычных 790.
Упала цена и на игровые наушники Cooler Master. Так, если ранее они были доступны за 12 490 рублей, то сейчас их можно ухватить за 7 990.
Ознакомиться со всеми компьютерными аксессуарами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Предложением можно впоспльзоваться вплоть до 15 октября.