М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда Carrera

М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда CarreraВнезапно, гордиться и вправду есть чем
Как отметил коммерческий директор компании Сергей Уваров, спрос на продукцию, представленную только в сети, вырос до 10 раз.
Carrera показала рекордную динамику: продажи кофемашин выросли в 5 раз, пылесосов — в 3 раза, кухонной техники — более чем в 4 раза, а стиральных машин — в 4 раза. Игровые мониторы бренда прибавили в продажах десятикратно благодаря сбалансированной линейке.
Растет интерес и к другим партнерским маркам. Телевизоры TCL с функцией Smart TV и 4K подскочили на 20% в штуках и на 26% в рублях. Hisense увеличила продажи встраиваемой техники на 83%, а стиральных машин — на 62%. Особенно востребованными стали микроволновки бренда.
Стиральные машины Toshiba прибавили 184% благодаря расширенному ассортименту и инверторным моторам. Аксессуары Thunderobot также выросли на 54% за счет популярности гарнитур, клавиатур и мышей.