Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2025, 08:00
1 мин.

М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда Carrera

Внезапно, гордиться и вправду есть чем
Группа М.Видео-Эльдорадо отчиталась о значительном росте продаж собственного бренда Carrera и других эксклюзивных товаров в I квартале 2025 года.
М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда Carrera
© М.Видео

Как отметил коммерческий директор компании Сергей Уваров, спрос на продукцию, представленную только в сети, вырос до 10 раз.

Carrera показала рекордную динамику: продажи кофемашин выросли в 5 раз, пылесосов — в 3 раза, кухонной техники — более чем в 4 раза, а стиральных машин — в 4 раза. Игровые мониторы бренда прибавили в продажах десятикратно благодаря сбалансированной линейке.

М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда Carrera
© М.Видео

Растет интерес и к другим партнерским маркам. Телевизоры TCL с функцией Smart TV и 4K подскочили на 20% в штуках и на 26% в рублях. Hisense увеличила продажи встраиваемой техники на 83%, а стиральных машин — на 62%. Особенно востребованными стали микроволновки бренда.

Стиральные машины Toshiba прибавили 184% благодаря расширенному ассортименту и инверторным моторам. Аксессуары Thunderobot также выросли на 54% за счет популярности гарнитур, клавиатур и мышей.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Гаджеты
,
#М.Видео