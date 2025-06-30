М.Видео отчиталась об успешных продажах собственного бренда Carrera

Как отметил коммерческий директор компании Сергей Уваров, спрос на продукцию, представленную только в сети, вырос до 10 раз.

Carrera показала рекордную динамику: продажи кофемашин выросли в 5 раз, пылесосов — в 3 раза, кухонной техники — более чем в 4 раза, а стиральных машин — в 4 раза. Игровые мониторы бренда прибавили в продажах десятикратно благодаря сбалансированной линейке.