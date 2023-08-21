М.Видео поменяет логотип

Информация об этом стала известна после того, как компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Основатель «Бюро названий», Вадио Дунаев, обратил внимание на публикацию этого документа в своих социальных сетях.

Старый логотип М.Видео был хорошо узнаваемым, и многие ассоциировали его с этой популярной сетью магазинов. Новый логотип сохраняет традиционные красные буквы на белом фоне, но при этом представляет собой свежий и современный дизайн.