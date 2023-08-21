М.Видео поменяет логотип

М.Видео поменяет логотипОтличия разительны
Сеть магазинов электроники М.Видео готовится к крупному ребрендингу.
Информация об этом стала известна после того, как компания подала заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Основатель «Бюро названий», Вадио Дунаев, обратил внимание на публикацию этого документа в своих социальных сетях.
Старый логотип М.Видео был хорошо узнаваемым, и многие ассоциировали его с этой популярной сетью магазинов. Новый логотип сохраняет традиционные красные буквы на белом фоне, но при этом представляет собой свежий и современный дизайн.
Данное изменение может быть частью стратегии бренда по обновлению своего имиджа и привлечению новых клиентов.
Однако пока неясно, когда именно новый логотип будет официально представлен публике и начнёт использоваться в рекламных кампаниях и в фирменных материалах компании.