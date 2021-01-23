"М.Видео" продает со скидками смартфоны, "умные" часы и бытовую технику

Так, в распродаже участвует робот-пылесос Tefal Smart Force X-plorer RG6825WH, который ранее продавался за 22 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 9 990 рублей.

В то же время, ручной пылесос Tefal Air Force Serenity продается за 9 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей.

15 тысяч рублей, в свою очередь, можно сэкономить на покупке смартфона Samsung Galaxy S20+ в модификации на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней.

Ознакомиться с полным списком устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 25 января.