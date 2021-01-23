Наука и технологии
Сегодня 11:31
"М.Видео" продает со скидками смартфоны, "умные" часы и бытовую технику
До 25 января
Российский ритейлер “М.Видео” запустил распродажу “Кибердни”. В ее рамках со скидками можно приобрести смартфоны, “умные” часы и бытовую технику.
Так, в распродаже участвует робот-пылесос Tefal Smart Force X-plorer RG6825WH, который ранее продавался за 22 990 рублей, тогда как сейчас он доступен за 9 990 рублей.
В то же время, ручной пылесос Tefal Air Force Serenity продается за 9 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей.
15 тысяч рублей, в свою очередь, можно сэкономить на покупке смартфона Samsung Galaxy S20+ в модификации на 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней.
Ознакомиться с полным списком устройств, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 25 января.