«М.Видео» распродает бытовую технику и электронику со скидками до 50%

Почти на 50% подешевела кофемашина Siemens EQ.300. Так, если в обычное время она продается за 60 990 рублей, то сейчас она доступна за 33 990.

Пылесос моющий Tefal Clean&Steam, в свою очередь, доступен за 19 990 рублей вместо исходных 30 990.

Также среди товаров-участников распродажи можно встретить и смартфоны. В частности, за 19 990 рублей вместо 21 990 отдают Xiaomi Redmi Note 10T в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидкой, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа 12 июля.