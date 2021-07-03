Наука и технологии
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«М.Видео» распродает бытовую технику и электронику со скидками до 50%До 12 июля
Российский ритейлер «М.Видео» запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками предлагается бытовая техника и электроника.
Почти на 50% подешевела кофемашина Siemens EQ.300. Так, если в обычное время она продается за 60 990 рублей, то сейчас она доступна за 33 990.
Пылесос моющий Tefal Clean&Steam, в свою очередь, доступен за 19 990 рублей вместо исходных 30 990.
Также среди товаров-участников распродажи можно встретить и смартфоны. В частности, за 19 990 рублей вместо 21 990 отдают Xiaomi Redmi Note 10T в модификации на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.
Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются со скидкой, можно перейдя по этой ссылке. Закончится распродажа 12 июля.