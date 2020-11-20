Наука и технологии
Сегодня 13:10
"М.Видео" распродает бытовую технику и электронику в честь "Черной Пятницы"
Участвуют более 2700 товаров
Российский ритейлер “М.Видео” запустил в своем онлайн-магазине распродажу бытовой техники и электроники, приуроченную к “Черной Пятнице”.
В акции участвует более 2700 товаров, в числе которых как различная техника для дома, так и игры для консолей. Так, тайтл Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден можно приобрести за 1 990 рублей вместо прежних 4 490 рублей.
С большой скидкой продается кофемашина капсульного типа DeLonghi Nespresso. Если в обычное время стоимость этой модели составляет 15 990 рублей, то сейчас она доступна за 6 990 рублей.
Весы напольные Tefal Body Up, способные определять количество жировой и мышечной ткани, продаются за 1 990 рублей вместо прежних 3 990 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, представленных в распродаже, можно по этой ссылке.