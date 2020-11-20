"М.Видео" распродает бытовую технику и электронику в честь "Черной Пятницы"

В акции участвует более 2700 товаров, в числе которых как различная техника для дома, так и игры для консолей. Так, тайтл Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден можно приобрести за 1 990 рублей вместо прежних 4 490 рублей.

С большой скидкой продается кофемашина капсульного типа DeLonghi Nespresso. Если в обычное время стоимость этой модели составляет 15 990 рублей, то сейчас она доступна за 6 990 рублей.

Весы напольные Tefal Body Up, способные определять количество жировой и мышечной ткани, продаются за 1 990 рублей вместо прежних 3 990 рублей.

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