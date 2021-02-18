"М.Видео" распродает смартфоны, ноутбуки, наушники и прочие устройства Honor со скидками до 16 тысяч

Так, сэкономить 16 660 рублей можно на покупке игрового ноутбука Honor Hunter V700. Модель работает на базе процессора Intel Core i7 с SSD на 512 ГБ.

На 10 тысяч дешевле, в свою очередь, можно ухватить Honor MagicBook Pro. Ноутбук получил Intel Core i5, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

За 24 990 рублей вместо прежних 27 990 рублей предлагается смартфон Honor 30S в модификации на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Ознакомиться со всеми устройствами бренда, которые продаются со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа закончится 8 марта.