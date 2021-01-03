"М.Видео" распродает смартфоны, ноутбуки, "умные" часы Honor со скидками до 16 тысяч рублей

Так, в рамках распродажи, за 24 990 рублей вместо прежних 27 990 рублей предлагается купить смартфон Honor 30S в модификации на 128 ГБ.

За 14 990 рублей вместо прежних 16 990 рублей, в свою очередь, доступен Honor 10X Lite на 128 ГБ внутренней памяти.

Сэкономить 10 тысяч рублей можно на покупке ноутбука Honor MagicBook Pro. Напомним, что эта модель имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 SSD, а работает на базе процессора Intel Core i5 10210U.

Ознакомиться со всеми устройствами, представленными распродаже, можно по этой ссылке.