М.Видео сдала на переработку в начале 2025 года столько техники, сколько весят 775 тыс iPhone

Такой объем не оказался на свалке, а получил вторую жизнь — его разобрали на металлы, сплавы и пластик, пригодные для повторного использования. Рост переработки на 22% обеспечил сервис «Экотакси», позволяющий утилизировать технику без покупки новой.

Он теперь работает в 44 городах против 18 годом ранее. В список добавились такие города, как Казань, Красноярск, Сочи, Челябинск, Уфа и другие.

С февраля также расширился перечень техники, подлежащей вывозу: теперь сдать можно не только холодильники и стиральные машины, но и духовые шкафы, телевизоры, вытяжки, микроволновки, водонагреватели, компьютеры и мелкую бытовую технику.

Оформить заявку можно через сайт, чат-бот или Telegram. Кроме того, сдавать устройства можно и в магазинах. Вся техника направляется на перерабатывающие предприятия.