М.Видео зафиксировала резкий рост спроса на электронику во время распродажи 11.11

Существенный прирост также отмечен в сегментах садового инвентаря, строительного оборудования и электрооборудования, где показатели составили 95%, 86% и 78% соответственно. Покупатели активно интересовались товарами для дома, здоровья и красоты, что эксперты компании связывают с сезонными предложениями и обновлением ассортимента.

Среди мобильных телефонов наибольшей популярностью пользовались модели Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra и Xiaomi Redmi Note 13 Pro. В категории планшетов лидерами продаж стали Samsung Galaxy Tab A9+, Xiaomi Redmi Pad SE, Huawei MatePad SE, Samsung Galaxy Tab S9 FE и Lenovo Tab M11.

Особой популярностью продолжают пользоваться умные колонки. В тройке лидеров оказались устройства VK Капсула Нео 2, Яндекс Станция 2 и Яндекс Станция Мини с часами. Среди крупной бытовой техники покупатели чаще всего выбирали стиральную машину Toshiba TW-BN80C4, холодильники Hisense RB434N4BC и Indesit ITS 5200, а также встраиваемый духовой шкаф Gorenje BOS6737E13.

Распродажа показала, что покупатели готовы обновлять технику при выгодных условиях и широком ассортименте.