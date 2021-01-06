"М.Видео" запустил большую распродажу техники и игр

Помимо прочего в распродаже можно встретить технику для дома. К примеру, пылесос с контейнером для пыли Philips XB2022/01 можно купить за 6 990 рублей вместо прежних 13 990 рублей.

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