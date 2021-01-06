Наука и технологии
Сегодня 15:01
"М.Видео" запустил большую распродажу техники и игр
Скидки достигают 70%
Российский ритейлер “М.Видео” запустил очередную большую распродажу. В ней можно встретить как технику, так и игры, а скидки достигают 70%.
Так, за 1 490 рублей можно приобрести популярный тайтл Death Stranding для PS4. Напомним, что в обычное время эта игра продается за 4 490 рублей.
Цифровую версию BATTLEFIELD 1 REVOLUTION EDITION, в свою очередь, отдают за 749 рублей вместо прежних 2 499 рублей.
Помимо прочего в распродаже можно встретить технику для дома. К примеру, пылесос с контейнером для пыли Philips XB2022/01 можно купить за 6 990 рублей вместо прежних 13 990 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.