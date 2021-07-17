«М.Видео» запустил распродажу экосистемы Samsung Galaxy

В акции участвуют смартфоны, “умные” часы, беспроводные наушники и прочие гаджеты компании. Так, фирменные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 можно ухватить за 21 490 рублей вместо прежних 24 990.

Беспроводные наушники True Wireless Samsung Galaxy Buds Pro, в свою очередь, доступны за 14 990 рублей вместо прежних 17 990.

“Умные” часы Samsung Galaxy Watch упали в цене до 19 990 рублей. Напомним, что в обычное время их продают за 22 490 рублей.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.