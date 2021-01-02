"М.Видео" запустил распродажу техники для дома и кухни

Так, за 3 990 рублей вместо прежних 5 490 рублей можно приобрести вакуумный упаковщик Caso TouchVAC.

Стоимость электрической зубной щетки Philips Sonicare ProtectiveClean 4300, в свою очередь, упала с 7 990 рублей до 4 990 рублей.

А за 12 990 рублей вместо прежних 16 490 рублей можно приобрести робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential.

Помимо прочего в распродаже можно встретить и различную технику, в числе которой ноутбук и системный блок.

Отметим, что распродажей можно воспользоваться лишь в рамках этих выходных. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.