Наука и технологии
Сегодня 12:42
"М.Видео" запустил распродажу техники для дома и кухни
Скидки до 60%
Российский ритейлер “М.Видео” запустил распродажу выходного дня. В ней со скидками до 60% продается техника для дома и кухни.
Так, за 3 990 рублей вместо прежних 5 490 рублей можно приобрести вакуумный упаковщик Caso TouchVAC.
Стоимость электрической зубной щетки Philips Sonicare ProtectiveClean 4300, в свою очередь, упала с 7 990 рублей до 4 990 рублей.
А за 12 990 рублей вместо прежних 16 490 рублей можно приобрести робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum-Mop Essential.
Помимо прочего в распродаже можно встретить и различную технику, в числе которой ноутбук и системный блок.
Отметим, что распродажей можно воспользоваться лишь в рамках этих выходных. Ознакомиться с полным ассортиментом можно по этой ссылке.