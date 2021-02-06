"М.Видео" запустил распродажу техники и электроники в честь Дня святого Валентина

Так, сэкономить 15 тысяч рублей можно на покупке смартфона Samsung Galaxy S10 в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

В то же время, за 9 990 рублей вместо прежних 22 990 рублей можно ухватить робот-пылесос Tefal Smart Force X-plorer RG6825WH.

Стоимость EA FIFA 21 для PlayStation 4 с бесплатным обновлением до PS 5 упала с 4 990 рублей до 2 490 рублей.

Ознакомиться с полным списком техники и электроники, участвующей в распродаже, можно по этой ссылке. Кроме того, покупая товары по этой акции можно получить промокод на скидку до 20 тысяч на следующую покупку.