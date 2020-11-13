Магазин приложений Google Play назвали самым опасным источником Android-вирусов

В рамках анализа, проведенного экспертами, было изучено около 34 млн различных мобильных программ, которые в свою очередь были установлены на 12 млн Android-смартфонов. После этого специалисты выяснили, что от 10 до 24% из них были заражены вирусами, при этом всего было 12 основных способов их попадания на смартфоны. И самым популярным из них оказался Google Play — на его долю пришлось 67.5% зараженных приложений.

Сторонние магазины приложений попали лишь на второе место по опасности — на их долю пришлось не более 10.5% зараженных программ. Третье же место досталось восстановлению резервной копии.