Магазин приложений RuStore установят на Xiaomi, Realme

На смартфонах, которые продаётся в России, с 1 января 2023 года должен быть предустановлен российский магазин приложений RuStore. Это правило преимущественно выполняют китайские производители, такие как Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel. Однако среди других компаний остаются вопросы о том, как они будут соблюдать это требование. Это связано с тем, что некоторые производители уже покинули российский рынок и могут не быть заинтересованы в предустановке RuStore.

Чтобы RuStore работал на смартфонах Huawei, например, требуется наличие компонентов Google. Однако Huawei потеряла доступ к сервисам Google из-за американских санкций и разработала собственные альтернативные сервисы. Производители также выразили опасения относительно установки Google сервисов поверх RuStore, так как это может негативно сказаться на производительности устройств и стабильности сервисов.

На данный момент RuStore доступен только для устройств на операционной системе Android. VK, компания, разработавшая RuStore, рассматривает возможность адаптации приложения для устройств iOS и планирует адаптировать его для отечественной операционной системы «Аврора» до конца 2023 года. Минцифра РФ также планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке RuStore на заводах, чтобы избежать повышения цен на устройства и сохранить гарантии для потребителей.