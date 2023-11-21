Магазин расширений Google Chrome наконец-то обновился и получил современный дизайн

По словам разработчиков, вдохновленный языком дизайна Material You, новый магазин отличается свежими цветовыми палитрами, обновленными стилями карточек и улучшенной читаемостью иконок, которые лучше сочетаются с общим видом Chrome.

Отметим, что теперь в магазине появились новые категории расширений, включая расширения на базе ИИ и дополнения для шопинга, а также категории, более тесно связанные с интересами пользователей на основе их предыдущих загрузок.

Кроме того, в новом разделе «Выбор редакции» представлены недавно запущенные расширения, которые, по мнению команды Google, стоит попробовать.

Улучшенная навигация в магазине теперь позволяет пользователям быстрее находить нужные расширения и темы. Поисковая строка переместилась в верхний правый угол экрана, обеспечивая более быстрый доступ.