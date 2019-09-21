Магазины начали отказываться от продажи электронных сигарет

Компания заявила, что основной причиной такого радикального решения послужила “растущая сложность в законодательстве” в отношении товаров данного типа. В официальном сообщении представителей Walmart говорится, что как только все текущие запасы электронных сигарет в магазинах будут распроданы - компания покинет индустрию вейпинга.

Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что действия, предпринятые крупным игроком в лице Walmart, являются финальным ударом по рынку вейпинга, который пытается выставить свои продукты в качестве более здоровой альтернативе традиционных сигарет.