Магазины «Связь.ON» начали продавать SIM-карты «Мегафона»

Теперь сим-карты «МегаФона» доступны для покупки в сети мультицентров «Связь.ON», которые работают в 28 регионах России. Это первый случай, когда сим-карты одного из операторов можно найти в магазинах нового ретейлера. На первом этапе в продаже будут сим-карты с функцией саморегистрации, что упрощает процесс активации для пользователей.

Кроме того, «МегаФон» предлагает пакетные предложения, где сим-карты идут в комплекте со смартфонами. При таком приобретении покупатели смогут получить скидку на гаджет, что делает покупку более выгодной. Продукция «МегаФона» будет расширять ассортимент «Связь.ON», а в будущем количество точек продаж может увеличиться до нескольких сотен в городах с населением от 30 тыс. человек.

Компания «Связь.ON» представила новый формат розничных точек, сочетая в себе как товары, так и финансовые услуги. Это первый в России ретейлер, который предлагает товары и услуги в одном месте, включая продукты от множества партнёров, — от банковских и страховых услуг до товаров связи и технологий. Помимо сим-карт «МегаФона», в этих магазинах также можно будет найти сим-карты Yota, а покупатели смогут выбрать подходящий тариф для себя.