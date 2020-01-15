Наука и технологии
Сегодня 14:18
Магазины Xiaomi начали продавать гаджеты Яндекса
Компания нашла нового партнера по поставке
Издание “Коммерсант”рассказало, что представители Яндекса заключили новое партнерское соглашение, в рамках которого фирменные устройства компании можно будет приобрести в региональных розничных магазинах китайского гиганта Xiaomi.
Так, Яндекс подписал договор компанией “Марвел-Дистрибуция”, которая и займется поставками колонок и систем “умного” дома фирменного бренда Яндекс в розницу китайского гиганта Xiaomi. ”Вся продукция "Яндекса" работает с голосовым помощником "Алиса" и может быть интегрирована в экосистему умного дома, например, Xiaomi”, - поделился глава “Марвел-Дистрибуции” Алексей Мельников. Благодаря новому сотрудничеству Яндекс увеличит свою долю в регионах.
По словам Мельникова, в течение 2019 года “Марвел-Дистрибуция” открыла порядка 67 салонов Xiaomi в 50 городах. Кроме того, до февраля планируется открытие еще 30.