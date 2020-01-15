Магазины Xiaomi начали продавать гаджеты Яндекса

Так, Яндекс подписал договор компанией “Марвел-Дистрибуция”, которая и займется поставками колонок и систем “умного” дома фирменного бренда Яндекс в розницу китайского гиганта Xiaomi. ”Вся продукция "Яндекса" работает с голосовым помощником "Алиса" и может быть интегрирована в экосистему умного дома, например, Xiaomi”, - поделился глава “Марвел-Дистрибуции” Алексей Мельников. Благодаря новому сотрудничеству Яндекс увеличит свою долю в регионах.

По словам Мельникова, в течение 2019 года “Марвел-Дистрибуция” открыла порядка 67 салонов Xiaomi в 50 городах. Кроме того, до февраля планируется открытие еще 30.