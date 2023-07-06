«Магистр админских наук»: в российских университетах начали обучать управлению госпабликами в соцсетях

В университетах Краснодарского края, Белгородской и Ульяновской областей запустили программы дополнительного образования, которые готовят специалистов по управлению официальными страницами государственных организаций. Эта программа разработана совместно с Центрами управления регионами (ЦУР) — организациями, ответственными за мониторинг и обработку жалоб от жителей. В рамках обучения администраторам страниц выдаются сертификаты государственного образца.

Программа включает в себя обучение по работе с обратной связью от населения, аналитике информационного поля, проведению онлайн-социологии и развитию официальных страниц в социальных сетях. Студенты проходят обучение в вузах, таких как филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) в Краснодарском крае, Белгородском государственном университете в Белгородской области и других учебных заведениях.

В социальных сетях играет важную роль коммуникация организаций с аудиторией, и управление официальными страницами является обязанностью государственных учреждений. Цель программы — обеспечить интересную и полезную информацию для аудитории каждой организации. Для этого необходимо, чтобы администраторы государственных страниц генерировали качественный контент и предоставляли понятные и конкретные ответы на комментарии граждан.

Начиная с 1 декабря прошлого года, властям и подведомственным организациям стало обязательным вести официальные страницы в социальных сетях. Новая программа дополнительного образования выделяется тем, что она первой в России освещает специфику управления государственными страницами в социальных сетях и даёт сертификаты государственного образца администраторам.