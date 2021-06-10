Магнит будет вычислять недовольных покупателей в магазинах при помощи камер

Наука и технологии
Сегодня в 16:00
Магнит будет вычислять недовольных покупателей в магазинах при помощи камерПока что лишь в части магазинов сети
Технологии искусственного интеллекта и, в частности, распознавания эмоций, последние несколько лет набирают популярность. Неудивительно, что на них обратили внимание и крупные торговые сети, в том числе в России.
Так, например, Магнит начал тестировать технологию распознавания эмоций покупателей прямо на кассах в магазинах. Это делается для того, чтобы повысить общий уровень обслуживания и улучшить покупательский опыт, рассказали Ferra.ru представители сети.
На данный момент система способна распознавать все основные параметры: пол, возраст, эмоции. В том же время она не занимается обработкой персональных данных, что является явным плюсом.
Сообщается, что человеческие эмоции разделяются на «Нейтрально», «Удивление», «Грусть», «Счастье» и «Злость». Пока что новая функциональность тестируется лишь в некоторых магазинах формата «у дома».