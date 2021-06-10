Магнит будет вычислять недовольных покупателей в магазинах при помощи камер

Пока что лишь в части магазинов сети

Технологии искусственного интеллекта и, в частности, распознавания эмоций, последние несколько лет набирают популярность. Неудивительно, что на них обратили внимание и крупные торговые сети, в том числе в России.