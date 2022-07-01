«Магнит» поможет россиянам подобрать косметику при помощи искусственного интеллекта

«Магнит» поможет россиянам подобрать косметику при помощи искусственного интеллектаВот оно, будущее
За разработку технической части проекта отвечал стартап Scanderm. В компании заявляют, что персональные данные клиентов максимально защищены при помощи одного из крупнейших российских провайдеров облачного хранения информации.
Работает система просто: покупателю необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, после чего ответить на несколько вопросов, а также загрузить фотографию лица. Используя эти данные, ИИ помогает подобрать индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики.
Мы нацелены на предоставление лучшего покупательского опыта в наших магазинах, а персонализированные сервисы – один из инструментов, который может помочь посетителям определиться в многообразии ассортимента, узнать больше о состоянии кожи и сэкономить время на поиск нужных средств.
На данный момент нововведение тестируется в 14 магазинах «Магнит Косметик» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Саратове и Волгограде.