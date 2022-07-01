«Магнит» поможет россиянам подобрать косметику при помощи искусственного интеллекта

За разработку технической части проекта отвечал стартап Scanderm. В компании заявляют, что персональные данные клиентов максимально защищены при помощи одного из крупнейших российских провайдеров облачного хранения информации.

Работает система просто: покупателю необходимо навести камеру смартфона на QR-код в магазине, после чего ответить на несколько вопросов, а также загрузить фотографию лица. Используя эти данные, ИИ помогает подобрать индивидуальную программу ухода по ингредиентам в составе косметики.