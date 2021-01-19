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Магнит станет ещё и мобильным оператором связи
Пока что речь идёт о виртуальном операторе на мощностях более крупного игрока
В сети появилась информация о том, что продуктовая сеть Магнит намерена стать ещё и мобильным оператором связи. По крайней мере, об этом рассказал генеральный директор сети Ян Дюннинг в рамках своего выступления на Гайдаровском форуме.
Называться новый оператор будет Magnit Mobile, передаёт слова предпринимателя Неделя Ритейла. В качестве формата для пилотного проекта была система виртуального мобильного оператора (MVNO). При этом Дюннинг заявил, что партнёр для запуска уже найден, правда, его имя будет оглашено позднее.
Напомним, что ранее Магнит рассказывал о планах запустить собственный платёжный сервис Magnit Pay. Для реализации этого проекта компания заключила партнёрство с банком ВТБ. Когда продуктовая сеть сделает общедоступным хотя бы один из проектов — пока точно не известно.