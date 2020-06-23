"Магнит" запланировал стать сотовым оператором

Несмотря на то, что представители Tele2 воздержались от комментариев, в “Магните” сообщили, что действительно проходят этап переговоров. Отмечается, что речь идет о создании виртуального оператора, с помощью которого компания, как предполагается, приступит к формированию собственной экосистемы через дополнительные сервисы для клиентов.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова и гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, фирменный оператор “Магнит” даст возможность компании развивать программу лояльности для покупателей. Отметим что “Магнит” не первый российский продуктовый ритейлер, который задумался над выпуском виртуального оператора. Так, ранее своего оператора создавали как “Ашан”, так и X5 Retail Group.