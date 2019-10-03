“Магнит” запустил оплату товаров по лицу

Чтобы начать пользоваться новой технологией покупателю необходимо установить на мобильное устройство приложение SWiP, сделать селфи и привязать банковскую карту к аккаунту. Для трансакции в магазине нужно лишь посмотреть в камеру терминала, который установлен на кассе. Далее система проанализирует свежое фото с тем, что было ранее загружено в приложении. Известно, что технология оснащена несколькими уровнями защиты. Так, если система идентифицирует покупку как опасную, покупателю будет предложено ввести пароль.

Сообщается, что компания реализовала пилотный запуск технологии еще в марте этого года. Благодаря SELFIETOPAY можно купить товары при помощи специального терминала оплаты, сканирующего лицо пользователя. Таким образом для приобретения товаров покупателям больше не нужно носить с собой наличные, карту или смартфон. На данный момент ожидается внедрение оплаты по лицу в двух магазинах Краснодара, а в случае успешной реализации будет принято решение о расширении.