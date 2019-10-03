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“Магнит” запустил оплату товаров по лицу

Для этого необходимо установить мобильное приложение
Представители компании “Магнит” планируют оснастить еще два Краснодарских магазина технологией оплаты по лицу, которая называется SELFIETOPAY.

Чтобы начать пользоваться новой технологией покупателю необходимо установить на мобильное устройство приложение SWiP, сделать селфи и привязать банковскую карту к аккаунту. Для трансакции в магазине нужно лишь посмотреть в камеру терминала, который установлен на кассе. Далее система проанализирует свежое фото с тем, что было ранее загружено в приложении. Известно, что технология оснащена несколькими уровнями защиты. Так, если система идентифицирует покупку как опасную, покупателю будет предложено ввести пароль.

Сообщается, что компания реализовала пилотный запуск технологии еще в марте этого года. Благодаря SELFIETOPAY можно купить товары при помощи специального терминала оплаты, сканирующего лицо пользователя. Таким образом для приобретения товаров покупателям больше не нужно носить с собой наличные, карту или смартфон. На данный момент ожидается внедрение оплаты по лицу в двух магазинах Краснодара, а в случае успешной реализации будет принято решение о расширении.

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