Магнитное излучение контроллеров PlayStation 5 способно сломать механические часы на руках игроков

Оригинальное обсуждение началось на популярном ресурсе Reddit. Местные пользователи отметили, что крайне не рекомендуется использовать контроллер DualSense, когда на руках надеты механические часы. Всё дело в том, что геймпад излучает столь мощное магнитное излучение, что оно способно нанести вред аксессуару.

Напомним, что представители Sony заявили, что PlayStation 5 станет доступна всем желающим весной 2021 года. Примерно такие же прогнозы и у Microsoft по поводу своей консоли Xbox Series X.