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Магнитное излучение контроллеров PlayStation 5 способно сломать механические часы на руках игроков
И пока что эта проблема вряд ли как-то решаема
Sony выпустила свои новые консоли в ноябре 2020 года. И несмотря на то, что почти с самого запуска устройство было дефицитным, у него всё же нашлись миллионы владельцев. И именно благодаря им стало известно, что магнитное излучение контроллеров PlayStation 5 способно сломать механические часы на руках игроков.
Оригинальное обсуждение началось на популярном ресурсе Reddit. Местные пользователи отметили, что крайне не рекомендуется использовать контроллер DualSense, когда на руках надеты механические часы. Всё дело в том, что геймпад излучает столь мощное магнитное излучение, что оно способно нанести вред аксессуару.
Напомним, что представители Sony заявили, что PlayStation 5 станет доступна всем желающим весной 2021 года. Примерно такие же прогнозы и у Microsoft по поводу своей консоли Xbox Series X.