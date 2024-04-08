Майкрософт запустил новый центр ИИ в Лондоне

Эта новость последовала спустя три недели после анонса главы Майкрософта Сатьи Наделлы о создании нового подразделения по потребительскому искусственному интеллекту, возглавляемого основателями Inflection AI, включая Мустафу Сулеймана — сооснователя Deepmind, купленного Google в 2014 году.

Сулейман отметил, что они планируют запустить новые вакансии в «ближайшие недели и месяцы», чтобы привлечь новых специалистов по ИИ в офис Майкрософт в Паддингтоне. Это также связано с недавним заявлением Майкрософта о инвестициях в Великобританию на сумму £2,5 миллиарда ($ 3,15 миллиарда) на протяжении трех лет, что включает в себя расширение сети центров обработки данных и обучение «более чем миллиона человек для экономики искусственного интеллекта».