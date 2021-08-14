Mail.ru Group вложила большую сумму в «AliExpress Россия» и будет его развивать

Наука и технологии
Сегодня в 20:11
Mail.ru Group вложила большую сумму в «AliExpress Россия» и будет его развиватьДелая магазин интереснее для покупателя
Компания Mail.ru Group инвестировала в развитие совместного предприятия «AliExpress Россия» с целью получить дополнительные акции в рамках новой эмиссии.
Вложенные деньги пойдут на развитие клиентского сервиса и качественного улучшения онлайн-платформы. Представители компании уже подтвердили будущую сделку и подчеркнули, что в первую очередь планируется повышение положительного опыта и удовлетворённости клиентов, расширение ассортимента, а также улучшение и развитие логистического сервиса.
Отмечается, что Mail.ru Group владеет 15% акций совместного предприятия «AliExpress Россия», остальные доли поделены между Alibaba Group и РФПИ.