Mail.ru оштрафовали за утечку данных пользователей... на жалкие 60 тысяч рублей

17:12, 11 мая 2023
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Mail.ru оштрафовали за утечку данных пользователей... на жалкие 60 тысяч рублейДанные оказались в Сети ещё в 2022 году
Мировой суд Савеловского района Москвы признал VK виновной в утечке конфиденциальной информации пользователей Mail.ru и назначил штраф на сумму 60 тысяч рублей. Взыскание предусмотрено ч.1 ст.13.11 КоАП (нарушение действующего законодательства в области персональных данных).
Уточняется, что утечка произошла ещё в 2022 году, но информация о ней появилась в январе 2023. В Сеть «из-за утечки другого сервиса» попали ID пользователей, адреса электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и других, телефоны, имена, фамилии и логины.
Всего утечка насчитывала порядка 3,5 млн записей.