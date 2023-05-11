Mail.ru оштрафовали за утечку данных пользователей... на жалкие 60 тысяч рублей

Уточняется, что утечка произошла ещё в 2022 году, но информация о ней появилась в январе 2023. В Сеть «из-за утечки другого сервиса» попали ID пользователей, адреса электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и других, телефоны, имена, фамилии и логины.

Всего утечка насчитывала порядка 3,5 млн записей.