Mail.ru отказывается от паролей

Команда почтового сервиса Mail.ru запускает новые способы входа в учётную запись. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

По словам пресс-службы, вместо паролей пользователям предложат одноразовые коды, которые можно будет получить через SMS или push-уведомление.

Как отметили в Mail.ru, такая авторизация подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, его невозможно угадать или подобрать. Он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации. Такой способ авторизации является более надежным с точки зрения безопасности, а также более удобным.

В дальнейшем планируется разрешить создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках. Также появятся дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных, таких как отпечатки пальцев, определение лица и так далее.

Вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова отметила: «Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является "ключом" ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать».