Mail.ru переименуют в VK Group

Намек на это был обнаружен Telegram-каналом «UnderПяр». Так, источник обратил внимание на то, что “ВКонтакте” зарегистрировала домен vk.group. Более того, на новый сайт уже можно перейти и увидеть надпись “Заходите позже”, что также подтверждает догадки. Сейчас же ребрендинг был подтвержден анонсом трансляции о “бизнес-апдейте”, которая состоится уже сегодня в 11 часов. Отметим, что сама трансляция будет происходить в режиме онлайн, и посмотреть ее можно будет в официальной группе Mail.ru Group в “ВКонтакте”.

Напомним, что еще в июне текущего года в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что Mail.ru Group и «Сбер» планируют разделить активы из общего предприятия в сфере транспорта и еды, в то время как саму группу назовут VK Group.