Mail.ru предложила перенести письма с иностранных ящиков

Почта Mail.ru создала свой домен xmail.ru, чтобы пользователи могли перенести свои письма из зарубежных почтовых сервисов. Теперь можно сохранить своё имя ящика и добавить xmail.ru, чтобы пересылать и получать письма.

Этот переход позволяет не только сохранить письма и файлы из старых аккаунтов, но и отправлять письма от их имени. Однако важно понимать, что xmail.ru доступен только для переноса аккаунтов, а для новых создадутся обычные доменные имена.

Недавно президент Путин подписал закон, который требует россиянам регистрироваться на российских сайтах через номер телефона, портал «Госуслуг» или Единую биометрическую систему. Это влияет на регистрацию на российских сервисах, включая «ВКонтакте», и также касается почты на российских сайтах, таких как mail.ru.