Наука и технологии
Сегодня 08:21
Mail.ru разрабатывает "убийцу" YouTube
Название нового сервиса пока держится в секрете
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев рассказал о том, что компания намерена уже в 2020 году запустит свой собственный видеосервис. Работать платформа будет на базе рекомендаций, собранных на основе интересов пользователей — точно также, как это сейчас реализовано на YouTube.
При этом глава российской компании отдельно отметил, что сервис не будет полной копией YouTube, так как Mail.ru Group намерена создать продукт основываясь на собственных взглядах и предпочтениях. Касательно названия сервиса пока никакой информации, к сожалению, предоставлено не было.
Стоит отметить, что у Mail.ru Group прямо сейчас имеется несколько рекомендательных сервисов в лице новостного сервиса “Пульс” и онлайн-платформы “Кино Mail.ru”. Также персонализацию активно внедряет в свои сервисы и Яндекс, например в таких сервисах как “Дзен” и “Яндекс.Музыка”.