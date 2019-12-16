Mail.ru разрабатывает "убийцу" YouTube

При этом глава российской компании отдельно отметил, что сервис не будет полной копией YouTube, так как Mail.ru Group намерена создать продукт основываясь на собственных взглядах и предпочтениях. Касательно названия сервиса пока никакой информации, к сожалению, предоставлено не было.

Стоит отметить, что у Mail.ru Group прямо сейчас имеется несколько рекомендательных сервисов в лице новостного сервиса “Пульс” и онлайн-платформы “Кино Mail.ru”. Также персонализацию активно внедряет в свои сервисы и Яндекс, например в таких сервисах как “Дзен” и “Яндекс.Музыка”.