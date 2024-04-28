Mail.ru запустил нейросеть, восстанавливающую старые фотографии

Mail.ru представила новую технологию восстановления фотографий с помощью нейросетей. Теперь все пользователи могут восстанавливать черно-белые снимки или восполнять утерянные элементы на старых фотографиях. Доступ к сервису открыт с 25 апреля.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить скан фотографии на специальную страницу и сохранить новую версию в Облаке Mail.ru. После этого отреставрированные фото можно будет поделиться с друзьями, загрузить в социальные сети или сохранить в архиве семьи.

Новая нейросетевая модель не имеет ограничений по количеству обрабатываемых фотографий и использует для обучения тысячи фотографий и видео из общедоступных источников. Это позволяет восстанавливать детали и раскрашивать снимки с большой точностью, придавая им более современный вид.