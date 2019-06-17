Mail.Ru запустила голосовой помощник «Маруся»

Mail.ru Group запустила в тестовом режиме собственного голосового помощника «Маруся». Об этом сообщила пресс-служба компании.

С сегодняшнего дня, 17 июня 2019 года, он доступен для скачивания в AppStore и Google Play. Для доступа к ассистенту нужно оставить заявку на сайте marusia.mail.ru или попросить доступ у тех, кто уже тестирует голосовой помощник.

«Маруся» помогает искать нужную информацию в интернете, включать музыку на радио или "ВКонтакте", уточнять прогноз погоды, стоимость авиа и железнодорожных билетов, какие фильмы идут в кино и так далее.

«Маруся» также будет развиваться с помощью внешних разработчиков, которые смогут получить у компании доступ к платформе. Как отметила компания, объем инвестиций в проект составил 2 миллиона долларов.