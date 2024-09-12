«Mail» запустил ПО для работы с PDF-файлами

Сервис «Облако Mail» теперь предлагает бесплатный редактор PDF-файлов. С этой новой функцией пользователи могут не только просматривать, но и редактировать PDF-документы прямо в облаке.

Редактор позволяет добавлять текст, рисовать и вставлять картинки и фигуры. Кроме того, пользователи могут легко редактировать документ постранично, добавляя или удаляя страницы по мере необходимости. Также доступна функция переворачивания страниц для удобного чтения.

Сергей Тарасенко, руководитель продуктового направления «Облако Mail», отметил, что нововведение значительно упрощает работу с документами, позволяя пользователям быстро вносить изменения и делиться материалами с коллегами и близкими.