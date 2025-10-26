Майнеры криптовалют суммарно задолжали за электричество $12 млрд

Основной причиной такого резкого увеличения долга стали крупные инвестиции в две ключевые области: развитие инфраструктуры для ИИ-технологий и модернизация оборудования для майнинга криптовалют.

Аналитики подчёркивают, что отрасль требует постоянного финансирования из-за своих характеристик. Рост хэшрейта сети биткоина приводит к необходимости регулярного обновления вычислительных мощностей. Без модернизации оборудования доля майнеров в общей вычислительной мощности сети снижается, что негативно сказывается на доходах.

Также в отчёте отмечается изменение стратегии финансирования майнинговых операций. Традиционно основным источником средств были акции, но из-за волатильности криптовалютного рынка этот подход стал менее привлекательным. В результате майнеры все чаще занимают деньги, отсюда и такой рост задолженности.