Майнеры криптовалют суммарно задолжали за электричество $12 млрд

Из-за всё большего обращения за займами
Компания VanEck выпустила аналитический отчёт, в котором сказано, что суммарный долг майнинговых компаний, добывающих криптовалюты, за последний год увеличился в шесть раз. В начале периода долг составлял $2,1 млрд, а за 12 месяцев вырос до $12,7 млрд. По словам аналитиков, в целом это указывает на значительный рост задолженности в отрасли.
Основной причиной такого резкого увеличения долга стали крупные инвестиции в две ключевые области: развитие инфраструктуры для ИИ-технологий и модернизация оборудования для майнинга криптовалют.

Аналитики подчёркивают, что отрасль требует постоянного финансирования из-за своих характеристик. Рост хэшрейта сети биткоина приводит к необходимости регулярного обновления вычислительных мощностей. Без модернизации оборудования доля майнеров в общей вычислительной мощности сети снижается, что негативно сказывается на доходах.

Также в отчёте отмечается изменение стратегии финансирования майнинговых операций. Традиционно основным источником средств были акции, но из-за волатильности криптовалютного рынка этот подход стал менее привлекательным. В результате майнеры все чаще занимают деньги, отсюда и такой рост задолженности.