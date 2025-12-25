Майнеры массово переделывают свои криптофермы в ИИ дата-центры

Причина прагматичная: майнинг биткоина становится менее прибыльным, тогда как спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта растет рекордными темпами.

У майнеров уже есть ключевые ресурсы, за которые сегодня идет борьба: крупные дата-центры, развитые системы охлаждения, площадки под размещение оборудования и долгосрочные контракты на дешевую электроэнергию.

Именно это интересует Amazon, Microsoft и Alphabet, которые активно расширяют ИИ-инфраструктуру.

Полная конверсия ферм требует вложений. Все потому что ASIC-устройства заменяют на GPU, модернизируют охлаждение и сеть. Однако такой путь все равно быстрее и дешевле, чем строительство новых дата-центров с нуля.

Некоторые компании делают ставку исключительно на ИИ. Например, Core Scientific планирует полностью отказаться от биткоин-майнинга к 2028 году.