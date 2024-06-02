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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 12:45
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Майнеры начали заказывать более мощные ASIC: добывать Bitcoin всё сложнее

И стоимость майнинга неуклонно растёт
На фоне резкого подорожания новых ASIC (application-specific integrated circuit, или «интегральная схема для конкретного применения») всё же нашлось объяснение этой тенденции. Майнеры по всему миру, но преимущественно в США, начали впрок закупать новое оборудование для наращивания вычислительных мощностей.
Майнеры начали заказывать более мощные ASIC: добывать Bitcoin всё сложнее

© Ferra.ru

Добытчикам «крипты» это необходимо в силу растущей стоимости и сложности майнинга биткоина. Как пишет портал Cryptopotato, совокупный хешрейт нового оборудования для добычи BTC составит 76,6 Eh/s.

Полученные майнерами в первом квартале 2024 года ASIC имеют совокупный хешрейт 12,9 Eh/s, во втором квартале ожидаются поставки схем на общий хешрейт 36 Eh/s. В связи с этим стоимость текущих версий интегральных схем резко снизилась на 80-90%.

При этом майнеры говорят, что для удешевления стоимости добычи биткоина без потери вычислительных мощностей необходимо задействовать, а значит улучшить, облачную инфраструктуру. Это позволит задействовать дополнительные мощности со всего мира.

Источник:CryptoPotato
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюта
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#биткоин
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#BTC