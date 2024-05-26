Майнеры в ОАЭ захотели добывать монеты на фермах. Их начали штрафовать

Опубликовано 26 мая 2024, 04:30
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Майнеры в ОАЭ захотели добывать монеты на фермах. Их начали штрафоватьЧтобы отбить желание пользоваться дешёвым электричеством
Майнеры начнут получать штрафы за прикрытие своей деятельности сельхозугодьями. Управление по сельскому хозяйству и безопасности пищевых продуктов Абу-Даби (ОАЭ) сообщило о недавно введённых штрафах за майнинг криптовалют на фермах.
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Майнеры, добывающие «крипту» на алгоритме Proof-of-Work, потребляют серьёзный объём электроэнергии, на оплату которой уходят значительные суммы, и потому стремятся заполучить дешёвое электричество. Такую возможность могут предоставить субсидируемые тарифы для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Это ведёт к перерасходу электричества и чрезмерной нагрузке на сети, учитывая текущую популярность майнинга, особенно на фоне подорожания биткоина и роста других монет.
Регулятор уточнил, что нынешний штраф за майнинг на территории сельхоугодий составляет 10 тысяч дихрамов, около $2723.