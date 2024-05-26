Майнеры в ОАЭ захотели добывать монеты на фермах. Их начали штрафовать

Майнеры, добывающие «крипту» на алгоритме Proof-of-Work, потребляют серьёзный объём электроэнергии, на оплату которой уходят значительные суммы, и потому стремятся заполучить дешёвое электричество. Такую возможность могут предоставить субсидируемые тарифы для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Это ведёт к перерасходу электричества и чрезмерной нагрузке на сети, учитывая текущую популярность майнинга, особенно на фоне подорожания биткоина и роста других монет.

Регулятор уточнил, что нынешний штраф за майнинг на территории сельхоугодий составляет 10 тысяч дихрамов, около $2723.