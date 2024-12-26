Майнинг и дата-центры для ИИ назвали «убийцами» энергосистемы США

Сообщается, что расход электричества при майнинге, как правило, зависит от рыночных цен на добываемые криптовалюты. Это справедливо и для потребления электроэнергии ЦОДами ИИ, к тому же на результат влияет и нагрузка центров, которая может быть непостоянной. Из-за это сложно спрогнозировать перегрузки сети и подготовиться к ним.

В силу этих факторов стабильность и надёжность американских энергосетей всерьёз нарушается, особенно, в пиковые периоды. Примером одновременно и прогрессивности в этом направлении, и проблем с напряжением является штат Техас, где проблемы с сетью — частое явление из-за развитой инфраструктуры майнинговых ферм.

Для исправления ситуации Совет по надёжности электроснабжения Техаса принял программу энергетического реагирования, чтобы усилить управление распределённой энергией. NERC призвала принять схожие меры везде по Северной Америке.