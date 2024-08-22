Майнинг криптовалюты стал приносить меньше всего денег за всю историю

Опубликовано 22 августа 2024, 07:13
1 мин.
Майнинг криптовалюты стал приносить меньше всего денег за всю историюОчередное падение
Рентабельность добычи биткоина достигла исторического минимума, как сообщает аналитический отчет банка JPMorgan, который цитирует издание Coindesk.
По данным отчета, доля американских майнеров, зарегистрированных на биржах, выросла на 26%, что является рекордным показателем.
С увеличением хэшрейта сети на 5 экзахешей в секунду, рентабельность майнинга заметно снизилась: текущие значения на 30% ниже, чем в декабре 2022 года, и на 40% ниже, чем до последнего халвинга.
Общая капитализация крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированных в США, упала на 14% с конца июля, в то время как стоимость биткоина снизилась на 5% по сравнению с показателями до халвинга.
Аналитики также отметили, что стоимость оборудования для майнинга теперь превышает стоимость самой криптовалюты, что ещё больше подчеркивает снижение прибыльности майнинга.