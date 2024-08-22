Майнинг криптовалюты стал приносить меньше всего денег за всю историю

По данным отчета, доля американских майнеров, зарегистрированных на биржах, выросла на 26%, что является рекордным показателем.

С увеличением хэшрейта сети на 5 экзахешей в секунду, рентабельность майнинга заметно снизилась: текущие значения на 30% ниже, чем в декабре 2022 года, и на 40% ниже, чем до последнего халвинга.

Общая капитализация крупнейших майнинговых компаний, зарегистрированных в США, упала на 14% с конца июля, в то время как стоимость биткоина снизилась на 5% по сравнению с показателями до халвинга.

Аналитики также отметили, что стоимость оборудования для майнинга теперь превышает стоимость самой криптовалюты, что ещё больше подчеркивает снижение прибыльности майнинга.