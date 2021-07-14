Майнинг оказался вне закона на всей территории Китая

Причиной столь радикального подхода местных властей является нехватка электроэнергии, пишет Boomberg. При этом впервые о намерении совершить подобный шаг государственный совет Китая заявил ещё в конце мая 2021 года.

Что интересно, до начала запретов, на долю страны приходилось около 70% от мирового майнинга биткоинов.

Сообщается, что провинция Аньхой, помимо ликвидации майнинга, намерена реформировать ценообразование на электроэнергию. Это должно помочь в формировании её более экономного использования.

Последуют ли прочие страны примеру Китая — пока что неизвестно.