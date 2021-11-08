Майнинг в России могут признать предпринимательской деятельностью

Так, по мнению Госдумы, майнингу необходимо присвоить ОКВЭД с последующей регламентацией в соответствии с действующим налоговым законодательством. Такого же мнения придерживаются и представители Минэкономразвитии и Минэнерго.

Помимо прочего в Минэнерго предложили еще одну инициативу, связанную с майнингом. В частности, по задумке ведомства, во время подключения майнинг-ферм к энергосети следует фиксировать характер нагрузки, поскольку она имеет много отличий от требуемой для бытовых нужд нагрузки.

По словам представителей Минэка, благодаря новому ОКВЭД и разработке налоговой базы удастся увеличить бюджет страны.

“Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета”, — сообщили в Минэкономики.