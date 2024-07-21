Майский геомагнитный шторм заставил малые спутники «мигрировать вниз» на орбите

Это произошло в мае. Тогда из-за мощности солнечного ветра и проникновения частиц в атмосферу Земли во многих регионах планеты наблюдалось красное полярное сияние. Из-за этого началось одновременное маневрирование тысяч спутников для сохранения высоты в условиях внезапного сгущения верхних слоев атмосферы и резко выросшего давления.

На низкой околоземной орбите началась «миграция вниз» спутников и объектов космического мусора. Области пространства высотой до 2000 км опускались к Земле со скоростью 180 метров в день во время четырёхдневной солнечной бури.

А чтобы компенсировать потерю высоты, тысячи космических аппаратов начали одновременно запускать двигатели — автоматика спутников работала на восстановление высоты. И, как только двигатели отключались, аппараты снова снижались. Как отмечают авторы статьи, такое массовое движение могло привести к опасным ситуациям, поскольку системы предотвращения столкновений не успевали просчитывать меняющиеся траектории движения спутников.