Макароны оказались не вреднее гречки при похудении

По словам специалиста, макароны, как и любой другой продукт, не может быть причиной набора лишнего веса. Как пишет Звезда, люди толстеют из-за избытка калорий в дневном рационе, а не вредности того или иного продукта питания.

Те же макароны не сильно калорийнее гречки, заявила Шубина. Разница находится чуть ли не на уровне статистической погрешности — 20-30 килокалорий. Также оба этих продукта имеют одинаковый гликемический индекс.

Диетолог отметила, что если макароны правильно готовить и потреблять в адекватных количествах, то они никак не навредят фигуре.