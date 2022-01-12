Макеты условного европейского противника похожи на российские танки

Российская газета отмечает, что макеты имеют характерные внешние элементы, по которым и можно заметить сходство продукции GaardTech с российской техникой.

Это подтверждает, как минимум, имитация прожекторов комплекса оптико-электронного противодействия «Штора», который устанавливают на танки Т-90.

Макеты GaardTech оснастили колесным шасси, что позволяет оператор управлять машиной дистанционно. Макеты танков получили вращающиеся башни и специальное оборудование, нагревающее аппараты, для испытаний в ночных условиях.