Макеты условного европейского противника похожи на российские танки

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Макеты условного европейского противника похожи на российские танкиСудя по отличительным признакам
Австралийская компания GaardTech показала новые макеты техники, предназначенные для имитации условного противника на учениях, которые проходят в Европе. Примечательно, что внешне они похожи на российские танки Т-72 и Т-90, а также бронемашины БМП-3.
Российская газета отмечает, что макеты имеют характерные внешние элементы, по которым и можно заметить сходство продукции GaardTech с российской техникой.
Это подтверждает, как минимум, имитация прожекторов комплекса оптико-электронного противодействия «Штора», который устанавливают на танки Т-90.
Макеты GaardTech оснастили колесным шасси, что позволяет оператор управлять машиной дистанционно. Макеты танков получили вращающиеся башни и специальное оборудование, нагревающее аппараты, для испытаний в ночных условиях.
Источник: Российская Газета